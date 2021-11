Tesla und Nio-Aktien: Was Sie wissen müssen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Das chinesische Unternehmen Contemporary Amperex Technology Co Ltd, ein Batterielieferant von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und Nio Inc. (NYSE:NIO), wird Fisker Inc. (NYSE:FSR) mit Batterien für sein elektrisches Sport Utility Vehicle Ocean beliefern, teilte letzteres am Dienstag in einer Erklärung mit.

Der Vertrag über die Lieferung von zwei verschiedenen Batteriepaketen hat eine Laufzeit von 2023 bis 2025 mit einer anfänglichen Batteriekapazität von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



