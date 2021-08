Tesla- und Nio-Aktie: Zulieferer CATL will 9 Mrd. Dollar für den Ausbau der Lithium-Ionen-Batterieproduktion aufbringen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das chinesische Unternehmen Contemporary Amperex Technology Co Ltd, ein Batterielieferant von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und Nio Inc (NYSE:NIO), plant, bis zu 9 Mrd. USD durch eine private Aktienplatzierung zu beschaffen, berichtete Reuters am Donnerstag.

CATL beabsichtigt, mit dem aufgenommenen Betrag sechs Projekte zu finanzieren, die darauf abzielen, die Produktionskapazität von Lithium-Ionen-Batterien zu erhöhen. Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung