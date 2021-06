Tesla und Nio-Aktie: Was war in China los?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), zusammen mit anderen EV-Playern wie Nio Inc. – ADR (NYSE:NIO), XPeng Inc. – ADR (NYSE:XPEV) und die von Warren Buffett unterstützte BYD Co. Ltd. (OTC:BYDDF), gelten als ernsthafte Konkurrenten im Rennen um Elektrofahrzeuge auf dem lukrativen chinesischen Markt.

Überraschenderweise geht der Spitzenplatz für das meistverkaufte EV-Modell in China an keines dieser Unternehmen, sondern an die SAIC-GM-Wuling Automobile Co.