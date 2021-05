Tesla und Nio-Aktie: Können sie die jüngsten Aufwärtsbewegungen aufrechterhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Am Montag brach Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) aus zwei Chartmustern nach oben aus und schoss bis zum Ende des Handelstages am Dienstag um über 12% in die Höhe. Nio Inc (NYSE:NIO) ist hinter seinem größeren Konkurrenten zurückgeblieben, konnte aber am Mittwoch einen zinsbullischen Ausbruch nach Norden machen.

Da sich die zinsbullischen Chartmuster zu bestätigen scheinen, könnten sich Händler und Investoren fragen, wie es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung