Tesla- und Apple-Aktien: Kunden sind die wahren Verlierer!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Kunden von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) haben das Nachsehen, da sich die beiden Unternehmen zu immer stärkeren Rivalen entwickeln, so der Technologieanalyst Mark Gurman.

Gurman machte seine Beobachtungen in der jüngsten Ausgabe seines Newsletters und stellte fest, dass die beiden von Tim Cook und Elon Musk geführten Unternehmen so viele Gemeinsamkeiten haben, dass die Fahrzeuge von Tesla ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung