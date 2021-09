Tesla und Amazon-Aktie: Kampf der Milliardäre wechselt an neue Front!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) und SpaceX CEO Elon Musk hat sich erneut über Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) Gründer Jeff Bezos, dieses Mal für seine Investition in Altos Labs, ein Silicon Valley Startup, das sich auf Anti-Aging Forschung konzentriert.

Was geschah: Musk machte sich auf Twitter über Bezos lustig, indem er sagte, dass der Milliardärskollege “den Tod verklagen” könnte, wenn die Forschung keine Ergebnisse bringt.

zur Originalmeldung