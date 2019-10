Tesla überholt GM als wertvollster US-Autobauer an der Börse

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX) - Tesla hat General Motors (GM) als wertvollsten US-Autobauer an der Börse überholt.



Die Aktien der E-Auto-Firma gingen am Donnerstag - angetrieben von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen - mit einem Kursplus von knapp 18 Prozent aus dem US-Handel. Das katapultierte Teslas Börsenwert auf 53,7 Milliarden Dollar. GM brachte es zuletzt auf 51,1 Milliarden Dollar.

Bereits 2018 war Tesla zeitweise der am höchsten gehandelte US-Autohersteller gewesen, damals sogar mit einer noch deutlich höheren Bewertung. Danach gab es jedoch einige Rückschläge, und 2019 überwog bislang die Skepsis der Anleger. Trotz des jüngsten Erfolgs liegen Teslas Aktien im bisherigen Jahresverlauf immer noch mit knapp zehn Prozent im Minus, während der Gesamtmarkt deutlich zugelegt hat./hbr/DP/zb