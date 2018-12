Tesla überholt den Daimler-Konzern

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla ist derzeit nicht zu bremsen: An der US-Börse lässt der Konzern derzeit deutsche Autobauer locker hinter sich. Erst im Vormonat hatten die US-Amerikaner BMW nach Börsenwert überholt. Nun hat der Daimler-Konzern ebenfalls das Nachsehen. Wie das Finanzportal „finanzen.net“ am Mittwoch berichtete, konnte sich allein Elektroautopionier Tesla beim Absturz der US-Börsen am Dienstag behaupten und mit einem leichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.