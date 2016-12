Tesla treibt die Energiewende weiter voran!

Liebe Leser,

sichtlich stolz präsentierte vor Kurzem der Energieminister im Vereinigten Königreich das erste Tesla Powerpack auf europäischem Grund. In Somerset ist seit heute eine Anlage in Betrieb, bei der es sich um eine Kombination aus Solarkraftwerk und Energiespeicher handelt. Laut Hersteller sollen mit der Anlage über 500 Familien zuverlässig mit Strom versorgt werden können, auch wenn die Sonne mal nicht scheint, was in England ja oft genug vorkommt.

Zukunftssichere Anlage!

Es liegt in der Natur der Sache, dass Energiespeicher nicht ewig halten. Auch in dieser Hinsicht hat Tesla aber vorgesorgt. Das System ist modular aufgebaut und lässt sich bei Bedarf ohne großen Aufwand durch neue Komponenten ersetzen oder sogar erweitern. Der Vorgang soll ähnliche wie bei Lego-Bausteinen vonstatten gehen und dabei extrem schnell über die Bühne gehen. Langfristig soll das aktuelle Projekt nur der Anfang einer größeren Entwicklung sein. Mit immer mehr solcher und anderer Anlagen soll die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien sichergestellt werden und nicht nur für mehr Effizienz bei der Erzeugung und Nutzung sorgen, sondern auch den Preis für den Kunden senken. Gerade das wird auch ein wichtiges Argument sein, um die letzten Zweifler von grüner Energie zu überzeugen.

