Tesla: Auch tolle Unternehmen können zu hoch bewertet sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Aktuell sind sogenannte ESG-Aktien angesagt. ESG steht für Environmental, Social und Corporate Governance. Unternehmen sollen also so geführt werden, dass sie ihrer sozialen Verantwortung sowie der Verantwortung der Umwelt gegenüber gerecht werden. Tesla (WKN: A1CX3T) gilt da vielen in dieser Hinsicht als Paradebeispiel.

Denn schließlich wurde ja politisch beschlossen, dass Elektroautos nicht umweltschädlich sind. Das mag sogar in (ferner?) Zukunft richtig sein, ist aber noch völliger Quatsch. Denn ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.