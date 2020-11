Tesla stürzt ins Schwarze Loch!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was ist denn bei Tesla los? Das dürften sich momentan so einige Anleger fragen, die ihr Geld in diese Aktie investiert haben. Eigentlich sollte man ja nur positives über dieses Wertpapier denken, denn die letzten Monate waren äußerst vielversprechend und Tesla ist als einer der großen Gewinner aus der Coronakrise hervorgegangen. Aber in diesen Tagen kommt es zum brisanten Stillstand bei der Aktie.

Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben?

Auf der anderen Seite könnte man diese Situation aber auch so werten, dass nach jedem tiefen Tal bei dieser Aktie bislang auch immer ein heftiges Hoch kam, dass die Kurse absolut nach oben katapultiert hat. Das Potenzial dieser Branche und gerade dieser Aktie ist auf jeden Fall noch nicht aufgebraucht. Also sollte man als Anleger an dieser Stelle denken, dass dies der perfekte Einstieg sein könnte!

Der Rabatt für eben diesen Einstieg ist gerade enorm, denn das Wertpapier von Tesla bewegt sich wieder in großen Schritten abwärts in Richtung der 360 Euro. Der Weg dorthin ist nicht mehr weit. Das wird verursacht von einem heftigen Abschwung, der vor dem Wochenende satte 2,32 Prozent betragen hat, wodurch die Aktie ganze 8,60 Euro verliert. Der neue Wert dieser Anteilsscheine liegt somit nur noch bei 361,75 Euro!

Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen.