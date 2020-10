Tesla startet weiter durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Beim amerikanischen Autobauer Tesla geht es heute wieder richtig ab, die Aktie stößt in ganz neue Sphären ein! Es konnte endlich mal wieder die Schallmauer von 350 Euro durchbrochen werden, was für diese Aktie einen enormen Erfolg darstellt. Tesla geht weiter als Pionier durch diese Krise und weiß die Anleger einfach zu überzeugen, was mit solchen Zukunftsaussichten natürlich auch nicht schwer ist!

Anlegertipp: Hier sollte man nun schnell sein, bevor man die ganz großen Gewinne verpasst! Die Aktie beweist ihr Potenzial und sollte nicht mehr unterschätzt werden. Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.

Der Elektroautobauer aus den USA ist und bleibt einfach eine große Nummer auf dem Aktienmarkt. Hier kann man sich als Anleger sicher sein, dass man das Geld mit geringem Risiko anlegt und zukünftig große Renditen möglich sein werden. Die Branche boomt extrem und Elektroautos werden weiter an Priorität in der Gesellschaft gewinnen. Deshalb ist Tesla ein wichtiges Wertpapier!

Und dieses Wertpapier sollte man sich auch heute nicht entgehen lassen, denn nicht nur die Branche, sondern auch speziell diese Aktie boomt enorm. Phänomenale Anstiege sind hier heute zu verzeichnen, die derzeit bei 2,46 Prozent liegen. Die Rendite beträgt somit stolze 8,50 Euro und könnte weiter steigen. Somit beträgt der neue Aktienwert wieder mehr als 350 Euro, genauer gesagt 354,20 Euro!

Fazit: Das ist die letzte Chance, die richtig dicken Gewinne einzufahren. Besser wird die Gelegenheit auf einen perfekten Einstieg nicht. Wir haben die Aktie weiter analysiert, einfach hier klicken.