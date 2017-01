Tesla spannt Apple die Profis aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Tesla hat (mal wieder) wichtige Ingenieure vom Tech-Riesen Apple abgeworben. Dabei handelt es sich heuer um Chris Lattner und Matt Casebold. Ersterer soll sich in Zukunft um die Verbesserung zum autonomen Fahren kümmern, die auf den Namen Autopilot hört. Lattner war seit über 10 Jahren bei Apple als Software-Entwickler beschäftigt und gab einen Wechsel seiner Tätigkeit schon vorher bekannt, nannte dabei aber nicht Tesla als neuen Arbeitgeber.

Der Tesla-Friedhof!

Matt Casebold kommt künftig als Entwicklungschef für Schließelemente und Mechanismen zum Einsatz. Genauere Details seiner neuen Tätigkeit wurden nicht genannt. Gerüchteweise soll er aber schon seit Dezember bei Tesla im Einsatz sein. Bereits 2015 verriet Tesla-Chef Elon Musk, dass Apple intern gerne als „Tesla-Friedhof“ bezeichnet wird. Immer wieder habe es Fälle gegeben, bei denen von Tesla gefeuerte Angestellte bei Apple landeten. Die besten Ingenieure und Entwickler werbe Tesla aber erfolgreich ab. Tatsächlich hat Musk schon mehrere Angestellte von Apple in seinem eigenen Konzern übernommen, besonders prominent ist Doug Field, der im Jahr 2013 zu Tesla wechselte. Ob allerdings alle ehemaligen Apple-Leute bei Tesla wirklich zu den besten gehören, sei dahingestellt.

