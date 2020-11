Tesla: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Das riesige Jahr 2020 wurde diese Woche für Investoren von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) noch besser, nachdem bestätigt wurde, dass Tesla in den S&P 500-Index aufgenommen wird. Die Tesla-Aktien erreichten in dieser Woche neue Allzeithochs von 508,61 US-Dollar, nachdem der S&P 500 in einer der schlimmsten Wochen des Jahres für Tesla-Leerverkäufer die Nachrichten über den S&P 500 veröffentlicht hatte. Vor dem Rückgang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung