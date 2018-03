Tesla: Das sollten Sie als Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla hat am Montag erneut an Wert verloren. Für viele Analysten kam diese Entwicklung nicht von ungefähr. Vor allem Chartanalysten hatten der Aktie zuletzt einen kleineren Abwärtstrend bescheinigt, nachdem eine wichtige Kursuntergrenze durchkreuzt worden war. Die Risiken waren – und sind – gestiegen. Dennoch sind auch die möglichen Aufwärtssignale nicht zu übersehen. Konkret: Die Aktie befindet sich jetzt formal in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.