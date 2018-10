Tesla schlägt ein wie eine Bombe!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla trotzt den Negativschlagzeilen und gibt in den USA kräftig Gas: Wie der Konzern kürzlich bekannt gab, konnte man im dritten Quartal die Verkaufszahlen deutlich in die Höhe schrauben und damit wohl an Premium-Herstellern wie Acura (Honda) oder Audi vorbeiziehen.

Produktionszahlen Q3

Zunächst die Produktionszahlen: Tesla stellte im dritten Jahresviertel nach eigenen Angaben 80.142 Autos her und erreichte damit eine

Ein Beitrag von Marco Schnepf.