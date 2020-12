Tesla’s $5B Aktienverkauf: Das sollten Sie wissen!

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) sagte am Dienstag, dass es mit großen Investmentbanken eine Vereinbarung über die Verteilung von Aktien abgeschlossen hat, um bis zu 5 Milliarden Dollar in Aktien zu verkaufen.

Das Angebot des EV-Herstellers nutzt die starke Rallye seiner Aktien im Jahr 2020. Die Tesla-Aktien schlossen am Montag mit einem neuen Rekord von 641,76 Dollar. Die Aktienausschüttung wurde ursprünglich Ende August ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung