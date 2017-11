Tesla – platzt jetzt die Blase endgültig?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

eine der umstrittensten Aktien dieser Tage ist und bleibt das Papier von Tesla. Vom zukünftigen Star am Autohimmel, der alle herkömmlichen Autobauer verblassen lässt, bis zum Untergangsszenario wegen fehlender Profitabilität, so weit reicht die Bandbreite der Meinungen über den Konzern von Elon Musk. Doch wo steht die Aktie nach den letzten Quartalszahlen und wie wird sich das Papier in den nächsten Wochen weiterentwickeln?

Kursziel 200 US-Dollar?

Die Quartalszahlen waren alles andere als gut: 619 Millionen US-Dollar Quartalsverlust, so rote Zahlen gab es in einem Quartal bei Tesla noch nie. Wenn dies sich nicht bald bessert, dann steht wohl schon in Kürze die nächste Kapitalerhöhung ins Haus. Es scheint also doch nicht so einfach zu sein, eine Massenproduktion von Automobilen aus dem Boden zu stampfen.

Doch nicht nur die fundamentalen Daten sind schwach, auch der Chart sendet eindeutige Signale der Schwäche. So wurde mit dem jüngsten Kursrutsch die 200-Tage-Linie ohne Gegenwehr nach unten durchbrochen, nachdem sich bei rund 390 US-Dollar ein Doppel-Top gebildet hatte. Aktuell notiert die Aktie rund 100 US-Dollar tiefer, nach fundamentalen Kriterien bewertet, ist sie weiterhin gnadenlos überbewertet.

Schafft es das Papier nicht, sich im Unterstützungsbereich zwischen 290 und 260 US-Dollar zu stabilisieren, dann sollte der Kurs zügig weiter Richtung 200 US-Dollar fallen. Auch hier kann man die berechtigte Frage stellen, ob die Aktie dann nicht immer noch zu teuer ist, insbesondere dann, wenn die Quartalsverluste anhalten sollten. Tesla bleibt also, was es ist, eine hochriskante Aktie und eine Wette auf den wirtschaftlichen Erfolg der Firma. Dies sollte jedem, der mit Tesla Aktien handelt, klar sein!

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.