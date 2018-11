Tesla: Die nächste Herausforderung!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla sonnt sich derzeit im Erfolg, nachdem man die Probleme beim Produktionsstart des auf Masse ausgelegten Model 3 offenbar in den Griff bekam. Tesla-Chef Elon Musk räumte laut Medienberichten ein, dass man zunächst in eine „Produktionshölle", anschließend in eine „Auslieferungshölle" geraten sei. „Tesla stand während des Anlaufs der Model-3-Produktion wirklich einer ernsthaften Todesgefahr gegenüber", wird Musk zitiert. Doch die nächste Herausforderung ...

Ein Beitrag von Achim Graf.