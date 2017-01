Tesla: Die nächste ENTTÄUSCHUNG!

Liebe Leser,

Tesla konnte im vierten Quartal erneut nicht die eigenen Prognosen bei den Absatzzahlen erreichen. Eigentlich sollten 25.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden, nach Unternehmensangaben waren es aber nur 22.200, also rund 10 Prozent weniger als geplant. Für das Gesamtjahr 2016 ergeben sich damit 76.000 verkaufte Autos, was ebenfalls unter den geplanten 80.000 bleibt. Tesla ist dabei um Ausreden nicht verlegen und verweist unter anderem auf Probleme bei neuer Hardware für die Fahrerunterstützung.

Anleger bleiben optimistisch!

Tesla sieht auch weiterhin eine hohe Nachfrage und hält an den Prognosen für die langfristige Zukunft. 2018 sollen schon 500.000 Autos vom Band rollen, bis 2020 ist eine Produktionskapazität von einer Million Fahrzeugen geplant. Viele Anleger scheinen auf diese Versprechungen zu vertrauen. Der Aktienkurs von Tesla gibt trotz der schlechten Neuigkeiten nur leicht nach und kann sich auf einem hohen Niveau halten. Für so manch anderes Unternehmen, auch aus der Automobilbranche, geht das Verfehlen von Verkaufsprognosen mit drastischen Kursverlusten einher. Jetzt bleibt abzuwarten, ob Tesla auch bei den nächsten Geschäftszahlen für Ernüchterung sorgt oder wir noch eine positive Überraschung erleben werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

