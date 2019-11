Tesla: Die nächste Aufwärtswelle wurde gestartet

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Es hatte sich bereits in der Vorwoche angedeutet, dass die Tesla-Aktie in Kürze aus ihrer bullischen Flagge, die sich nach dem Hoch vom 28. Oktober bei 340,84 US-Dollar gebildet hatte, ausbrechen könnte. Dieser Ausbruch ist in der Zwischenzeit erfolgt. Der Kurs stieg am Donnerstag auf ein neues Hoch bei 341,50 US-Dollar an und fiel danach wieder etwas zurück.

Es gelang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung