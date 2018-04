Tesla: Das müssen Sie lesen….

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leser,

Tesla hat am Mittwoch erneut eine Auszeit genommen. Die Aktie konnte ihre kleine Erholung vom Vortag nicht fortsetzen, sondern verlor deutlich an Wert. Schon wieder melden sich Short-Investoren, die von einem Ausverkauf profitieren wollen. Oder werden die Früheinsteiger hier gewinnen? Die Analyse: Charttechniker sprechen nun von einem klaren charttechnischen Abwärtstrend. Dieser sei massiv und könne erst in Höhe von 250 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.