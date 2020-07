Tesla: kein Ende in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Wann beginnt Tesla endlich wieder damit, schwarze Zahlen auf dem Aktienmarkt zu schreiben? Der Abwärtstrend nimmt derzeit einfach kein Ende und es wird ein Meilenstein nach dem anderen durchbrochen – allerdings in die falsche Richtung! Der nächste Step auf der Leiter nach unten ist die Marke der 1.200 Euro. Diese ist nicht mehr weit entfernt und dürfte nach aktueller Tendenz bald erreicht sein.

Anlegertipp: Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben? Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.

Als Anleger dürfte man sich derzeit fragen, wie lange dieser Abwärtstrend jetzt noch anhalten wird. Die Ungeduld dürfte anwachsen und die panischen Verkäufe dürften sich ebenfalls häufen. Ist das nur ein Durchhänger? Oder ist diese Aktie wirklich in Gefahr, dass sie bald tief abstürzt und sich nicht mehr berappelt? Die aktuellen Zahlen und Entwicklungen verheißen nichts Gutes.

Im Moment muss der Autobauer einen dramatischen, weiteren Abschwung von 7,20 Euro in Kauf nehmen. Der ist zwar im Vergleich zu den Vortagen mit seinen 0,59 Prozent noch recht milde, aber trotzdem immer noch heftig. Der momentane Börsenkurs dieses Wertpapiers liegt also derzeit noch mit 1.209,80 Euro knapp über dem nächsten Meilenstein, aber viel Puffer ist da nicht mehr.

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.