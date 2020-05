Tesla kann mit Fundamentarbeiten für Fabrik in Brandenburg beginnen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla kann die Vorbereitung des Baus der ersten Fabrik in Europa weiter vorantreiben.



Das Landesamt für Umwelt habe die Zulassung erteilt, dass auf dem Gelände mit Fundamentarbeiten begonnen werden könne, teilte der Sprecher des Umweltministeriums, Sebastian Arnold, am Mittwoch in Potsdam mit. Damit sei zum Beispiel der Bau flacher Fundamente und Stützen sowie das Herstellen von Baugruben möglich. Weil die abschließende umweltrechtliche Genehmigung aussteht, nimmt Tesla die Arbeiten auf eigenes Risiko vor. Umweltschützer befürchten unter anderem negative Folgen für die Wasserversorgung. Sie hatten den Stopp des Baus der Fabrik gefordert. Der Ministeriumssprecher sagte: "Der Zulassung ging eine eingehende Prüfung der Umweltauswirkungen voraus."/vr/DP/men