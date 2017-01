Tesla kann in Deutschland schwer Fuß fassen [...]

Liebe Leser,

überraschende News gab es in der letzten Woche bei Tesla, denn die von der deutschen Bundesregierung eingeführte Elektroauto-Prämie wurde in 2016 nicht wie gewünscht genutzt und von den gerade einmal 9.023 Anträgen für die Prämie war kaum einer für ein Tesla-Modell dabei. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Tesla und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Verhaltene Nachfrage: Der deutsche Markt zeigt sich von Elektroautos wenig beeindruckt und die Elektroauto-Prämie der Bundesregierung hilft da nicht weiter. Gerade einmal 9.023 Anträge für die Prämie seinen registriert worden und Tesla war dabei beinahe völlig leer ausgegangen. Auch die Tricks, um den Verkaufspreis des Model S in bestimmten Konfigurationen unter die festgelegte Grenze von 60.000 Euro zu senken, haben nicht gefruchtet.

Es scheitert am Preis! Gerade bei Tesla gilt der Preis als die größte Hürde für Neukunden, doch das Model 3 soll auch in der Standardfassung für die Elektroprämie in Frage kommen. Ob es allerdings bei Erscheinen des Modells schon zu spät ist, ist fraglich, da die Boni aktuell nur bis zum Jahr 2019 gelten.

Ganze 500.000 Vorbestellungen muss Tesla aktuell abarbeiten, dabei wird in 2017 nur mit einer Produktion von 100.000 Fahrzeugen gerechnet. Damit ist die Prämie in Deutschland für Tesla wohl eher zweitrangig, denn hier bekommt der Hersteller den Rang ohnehin von BMW. Wir bleiben für Sie am Ball.

