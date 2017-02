Tesla – ist bei knapp 300 US-Dollar wieder Schluss?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

die Aktie des Elektrobauers Tesla polarisiert die Anleger, so wie die hergestellten Elektrofahrzeuge die Autofans oder der Chef des Unternehmens Elon Musk die Analysten. Viele sehen in dem Unternehmen ein neues Apple, andere sagen den Niedergang innerhalb weniger Jahre voraus. Doch konzentrieren wir uns heute mal nur auf die charttechnische Situation der Aktie. Und die ist aktuell an einem sehr spannenden Punkt angekommen.

Wiederholt sich 2014 und 2015?

Die Kursrallye von Anfang Dezember 2016 von 180 auf aktuell rund 280 US-Dollar hat der Aktie einen satten Kursgewinn von rund 55 Prozent beschert. Doch genau bei rund 300 US-Dollar war es in der Historie bereits schon zweimal vorbei mit steigenden Kursen. So drehte das Papier Anfang September 2014, ebenfalls nach einer deutlichen Kursrallye, nach unten ab. Auch im Juli 2015 war bei rund 300 US-Dollar Schluss mit steigenden Kursen, die Aktie fiel danach deutlich zurück.

Nun kann man sicher geteilter Meinung sein, ob sich Geschichte und in diesem Fall Chartgeschichte wiederholt. Ein deutlicher Widerstand aus charttechnischer Sicht stellt das Niveau von rund 300 US-Dollar für die Tesla-Aktie aber auf jeden Fall dar. Deshalb sollten Anleger das Kursverhalten in den nächsten Tagen ganz besonders beobachten. Denn zum einen könnte sich hier eine lukrative Wette auf fallende Kurse ergeben, zum anderen deutliches Kurspotential nach oben, wenn Tesla den Widerstand endlich aus dem Weg räumt.

