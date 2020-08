Tesla – ist hier noch was zu holen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Was ist denn eigentlich bei Tesla los? Scheinbar nicht mehr viel, wenn man dem Kursverlauf und der aktuellen Anlegerstimmung trauen kann. Denn der Kurs weist schon lange nicht mehr so verrückte Aufwärtsspiralen auf, wie noch vor einigen Wochen. Es ist leise geworden um eine der vielversprechendsten Aktien, die derzeit auf dem Markt ist. Ist hier für Anleger noch was zu holen? Oder wars das schon?

Anlegertipp: Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben? Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.

Als Aktionär von Tesla sollte man mit der momentanen Kursentwicklung auf jeden Fall mehr als nur unzufrieden sein. Man sollte sich sogar ernsthafte Sorgen um das eigentlich so klug investierte Geld machen, das nun scheinbar auf der Kippe steht. Wie lang kann Tesla diese Verluste noch verkraften? Auf einen langen Zeitraum gesehen sollte man an der Stelle des Autobauers mal wieder abliefern und nicht langweilig werden.

Der aktuelle Kurs ist definitiv wenig attraktiv und könnte alle, die sich für diese Aktie interessiert haben, mittlerweile abgeschreckt haben. Hier scheint derzeit nicht viel zu holen zu sein, wie auch der aktuelle Wert von 1.205,60 Euro anzeigt. Der Abschwung am heutigen Tag betrug ganze 42,80 Euro und sogar 3,43 Prozent. Für Tesla sind diese Zahlen in dieser Größenordnung ein Desaster, um das man sich ganz schnell kümmern sollte!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.