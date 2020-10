Tesla: das ist eine Katastrophe!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Eine neue Schlagzeile hat den Kurs von Tesla in diesen Tagen erschüttert. Es ist in den letzten Tagen einfach ein Auf und Ab bei dieser Aktie, nie kann man genau sagen was als nächstes kommt. Nachdem sich die Aktie in den Tagen zuvor noch so gut erholt hatte, gab es zum Wochenabschluss nochmal einen heftigen Dämpfer. Wird Tesla dieses Tief mit in die neue Woche nehmen oder erneut durchstarten?

Anlegertipp: Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben? Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.

Beeindruckt wurde der Kurs von dem Fakt, dass der Tesla Cybertruck nur in Nordamerika möglich sei. Eine globale Version, die auf allen Märkten vertrieben werden könnte, sei laut CEO Elon Musk unmöglich. Das hatte man sich als Anleger natürlich anders erhofft, weshalb der Kurs einen ordentlichen Dämpfer verkraften muss. Nun gilt es für Tesla wieder erfreulichere Nachrichten zu bieten.

Tesla muss also wieder gegen eine Talfahrt kämpfen. Das ist natürlich eine Hiobsbotschaft für den aufstrebenden amerikanischen Autobauer, der so gut wie kein anderer weiß, den Markt für Elektroautos zu bestimmen. Aber auch Talfahrten gehören zu dieser Entwicklung, wie kurz vor dem Wochenende mit einem Minus von 7,02 Prozent und sage und schreibe 26,75 Euro Verlust. Dadurch fällt der Kurs auf 354,50 Euro!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.