Tesla ist UNSCHULDIG!

letztes Jahr gab es für Teslas Autopilot einen herben Rückschlag. Erstmals kam es zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang, als ein Tesla mit einem abbiegendem LKW zusammenstieß. Schnell machte die Vermutung die Runde, dass daran Teslas autonome Fahrsysteme schuld seien. Die Straßenverkehrsbehörde in den USA sieht das nach Abschluss der Untersuchungen aber anders. Die Schuld in jenem Fall treffe einzig und allein den Fahrer, der das Fahrzeug unbeaufsichtigt alleine fahren ließ.

Keine Konsequenzen für Tesla!

Tesla selbst wies schon immer darauf hin, dass der Autopilot stets und immer die Aufmerksamkeit eines Fahrers erfordere. Dennoch wurde das System nach dem Unfall aktualisiert, zusätzliche Sensoren sollen ähnliche Situationen verhindern. Tesla-Chef Elon Musk sagte zu diesem Thema aber, dass es absolute Sicherheit niemals geben wird. Aus dem aktuellen Fall entstehen für den Hersteller von Elektrofahrzeugen jetzt keinerlei Konsequenzen. Weder kommt es zu einem Rückruf des betroffenen Fahrzeugmodells, noch sind irgendwelche Strafzahlungen geplant. Trotz des Urteils werden selbstfahrende Autos auch in den nächsten Jahren sicherlich noch für Gesprächsstoff sorgen. Neben der Sicherheit gibt es auch bei der Haftung zahllose ungeklärte Fragen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

