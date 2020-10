Tesla: “höchst ungewöhnlich”!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) hat eine umstrittene Praxis beendet, bei der es seinen CEO Elon Musk dafür bezahlte, eine Haftpflichtversicherung für Direktoren und leitende Angestellte (D&O) abzuschließen, wie der Hersteller von Elektrofahrzeugen in einem bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Antrag offenbart.

Was geschah

Der Autohersteller sagte, er habe Musk 3 Millionen Dollar für 90 Tage Versicherungsschutz gezahlt – bis zu einer Gesamtsumme von 100 Millionen



