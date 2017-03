Tesla – Das hat richtig gesessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Lieber Leser,

so schnell kann es gehen. Gestern noch Highflyer, bei dem alle dachten, es ginge immer so weiter, und heute nun die große Ernüchterung. Die Tesla-Aktie steht mittlerweile über 13 Prozent unter ihren Höchstständen. Und das hat Gründe.

In der letzten Handelswoche hatten die Geschäftszahlen für das 4. Quartal 2016 für Missstimmung gesorgt. Wieder wurde ein Verlust ausgewiesen, der 121 Millionen US-Dollar umfasste. Die Verlustserie will und will damit nicht abreißen. Seit 2010 schon sind Aktionäre an gewinnlose Quartale gewöhnt, doch so langsam scheinen sie nervös zu werden, weil sich nicht abzeichnet, dass sich das auf absehbare Zeit ändern könnte.

Daher drückten viele den Verkaufsknopf und bescherten Tesla mit Minus 5,6 Prozent die größte Verlustwoche seit Anfang Dezember 2016. Die Trump-Rally ist damit bei Tesla nun vorbei. Und auch Goldman Sachs senkt den Daumen und sieht die Aktie bei nur 185 USD fair bewertet.

185 USD? Da war doch was? Genau! Wir hatten Sie schon am 20. Februar im Rahmen der Einschätzung „Telsa: 350 oder 180 USD?“ darauf aufmerksam gemacht, dass Tesla sich eher der Marke von 180 USD nähern wird, als neue Rekordhochs zu erreichen. Zitat: „Man erkennt einen sehr langen Docht mit einem verhältnismäßig kleinen Kerzenkörper. Zusammen genommen macht das keinen guten Eindruck und impliziert, dass Tesla ab jetzt wieder deutlich fallen könnte und sich eher wieder der Marke von 180 USD als neuen Allzeithochs widmen könnte – geschweige denn einer Marke von 350 USD.“

Die besagte Wochenkerze hat also ihre Schuldigkeit als Warnsignal getan. Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass die Charttechnik sehr wohl in der Lage ist, gewisse Tendenzen schon frühzeitig aufzeigen. Wer also mit Tesla liebäugelt, wartet besser, bis die Aktie unter 200 USD gefallen ist!

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse