Tesla: Das hat ja nicht lange gedauert!

Lieber Leser,

das neue Jahr beginnt für den Elektroautopionier Tesla gleich einmal wieder mit einer enttäuschenden Nachricht. Erneut konnte ein selbst gestecktes Ziel nicht in die Tat umgesetzt werden. Wie der US-Konzern mitteilte, wurden im zu Ende gegangenen Jahr „lediglich“ 76.230 Elektrowagen an Kunden veräußert. Das Management um Konzernchef Elon Musk hatte sich allerdings eine Auslieferungszahl von 80.000 bis 90.000 Autos zum Ziel gesetzt. Erst im Oktober wurde dieses Vorhaben nach einem überraschend guten dritten Quartal bekräftigt. Doch das Schlussquartal entwickelte sich letztlich schwächer als erwartet. Im Zeitraum Oktober bis Dezember rollten insgesamt 22.200 Elektrofahrzeuge aus den Fertigungshallen und damit 9 Prozent weniger als im Vorquartal.

Verzögerungen in der Fertigung als Ursache

Tesla begründete dies mit Verzögerungen beim Einbau einer neuen Autopilot-Hardware. Alle neuen Wagen sollen mit der von Elon Musk als „Hardware 2.0“ bezeichneten neuen Technologie ausgestattet werden, sie ersetzt den bisherigen Autopiloten. Durch die Hardware-Aufrüstung will man dem Traum vom autonomen Fahren ein Stück näher kommen. Auch das erste massentaugliche Tesla-Fahrzeug Model 3, das Ende dieses Jahres auf den Markt kommen soll, soll mit dieser Technologie ausgerüstet werden. Fraglich ist, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann? Einige Experten glauben nämlich erst an einen Markteintritt im kommenden Jahr. Verständlicherweise, denn die Erwartungen wurden in jüngerer Vergangenheit einfach zu oft enttäuscht. Interessant wird auch sein, ob das Jahr 2016 tatsächlich in der Gewinnzone beendet werden konnte. Nachdem im dritten Quartal der erst zweite Quartalsgewinn der Unternehmensgeschichte eingefahren wurde, wollte man auch auf Jahressicht schwarze Zahlen schreiben. Aber mit Zielen und Fakten ist das ja bei Tesla so eine Sache…

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse