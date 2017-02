Tesla hängt die Konkurrenz ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

das neue Modell SP100D von Tesla lässt die Konkurrenz von Ferrari und Co. alt aussehen. Bei der Beschleunigung stellt es einen neuen Rekord für Serienfahrzeuge auf. Es erreicht die 100 km/h in unglaublichen 2,3 Sekunden! Doch Tesla ist nicht nur schnell, sondern auch innovativ.

Das neue E-Auto verspricht ein Verkaufsschlager zu werden!

Demnächst beginnt Tesla mit der Produktion seines neuen Elektroautos Model 3. Dieses Fahrzeug soll ein Fünfsitzer zum bezahlbaren Preis werden. Es wird wahrscheinlich zwei Kofferräume haben und ein Interieur, in dem man sich laut Tesla-Chef Elon Musk wie in einem „Raumschiff“ fühle.

Die Marke Tesla begeistert. Trotz des verspäteten Produktionsbeginns der Modelle S und X, der Kritikern sehr gelegen kam. Ungesehen sind derzeit etwa 400.000 Vorbestellungen für das Model 3 eingegangen. Wenn das so weitergeht und die Euphorie anhält, fährt Tesla mit diesem Auto einen satten Gewinn ein. Der gesellschaftliche Trend spricht aktuell auf jeden Fall für die E-Mobilität. Von einzelnen Parteien wird sogar gefordert, ab 2030 nur noch E-Autos für den Verkauf frei zu geben. Das sind doch mal beste Aussichten!

