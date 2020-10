Tesla hält dem Erfolgsdruck nicht stand!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Es ist so, wie es immer ist, bei dieser Aktie! Nachdem positive Nachrichten für einen starken Aufschwung gesorgt haben, kommt wieder eine Phase, in der die Anleger abspringen und den Kurs mit in die Tiefe reißen. Auch diesmal muss Tesla sich mit dieser Situation arrangieren und heftige Verluste einstecken. Der Anleger zeigt sich bei dieser Aktie sehr unentschlossen, sieht aber auf jeden Fall das Potenzial!

Anlegertipp: Sollte man sich als Anleger nun Sorgen machen? Oder sind genau das die Kaufkurse, auf die alle gewartet haben? Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken.

Tesla bleibt weiterhin eine sehr unbeständige Aktie, bei der man aber in Zukunft weiterhin davon ausgehen kann und sollte, dass sie durch die Decke gehen wird. Dafür ist die Branche einfach zu vielversprechend und wird nicht wegen kleinen Tiefs zusammenbrechen. Man sollte sich als Anleger an dieser Stelle definitiv keine Sorgen machen, denn Tesla ist Pionier der Branche und wird weiter wachsen!

Als Anleger muss man sich an dieser Stelle also auf gar keinen Fall Sorgen machen. Das Geld ist hier sicher und man sollte das eher als Chance nutzen, rabattiert weitere Aktien erstehen zu können. Auch wenn heute der Kurs einen kleinen Rückschlag um 4,41 Prozent erleiden musste. Dieser Rückschlag beträgt in Euro umgerechnet sogar ganze 16,80. Aber: Der Kurs weist weiter Fabelwerte von 364,45 Euro auf und wird bald die 400 knacken!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.