Tesla gibt wieder Vollgas!

Nachdem man in den letzten Tagen etwas Springseil mit der 700-Euro-Marke gespielt hat, hat man im Hause Tesla nun endlich stabil diese Marke durchbrechen können. Der Kurs pendelt sich über der strategisch wichtigen Marke ein und ist von dort nicht mehr wegzubekommen! Wie weit kann es für den Elektroautobauer noch bergauf gehen? Die Zukunft wird es zeigen!

Tesla ist in diesen Tagen wieder eine richtig attraktive Aktie für alle Anleger. Man sollte sich schnell in Stellung bringen, denn Tesla ist immer für eine Überraschung gut und weiß, wie man die Anleger aus dem Nichts heraus auf seine Seite bringt. Es kann hier ganz schnell gehen. Die 700 ist gerade erst überwunden, da wird schon Gas gegeben und die 800 ins Visier genommen!

Also sollte man schnell sein, wenn man noch die ganz fetten Gewinne einsacken will! Tesla ist die Zukunft der Automobilbranche und beweist das in diesen Tagen wieder. Heute kann man bereits wieder satte Gewinne einfahren. Derzeit liegt die Aktie mit 0,35 Prozent über dem Vortageswert. Somit legt die Aktie um 2,50 Euro zu und steht deshalb bei 713,30 Euro!

