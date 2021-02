Tesla gerät ordentlich ins Schlingern!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Alle Anleger von Tesla aufgepasst! Es steht derzeit nicht sonderlich gut um die Aktie des Elektroautobauers aus den USA! Die Aktie rutscht wieder unter die strategisch wichtige Marke von 700 Euro und muss um das Vertrauen der Anleger bangen, die gerade von dieser Aktie ein kontinuierliches Wachstum verlangen. Denn wenn nicht von Tesla, von wem denn dann?

Wird Tesla sich mit CEO Elon Musk aus dieser Misere wieder befreien können? Oder geht es nun unaufhaltsam in Richtung Tal? Tesla muss auf jeden Fall Gas geben, denn die Konkurrenz schläft nicht und die Wasserstoff-Aktien geben momentan so richtig Gas. Wenn der Elektroautobauer seiner Pionier-Rolle gerecht werden will, muss nun endlich was passieren!

Sonst gehen ganz schnell die Lichter aus! Tesla macht den Anlegern Angst, die ihr großes Geld in diese Aktie investiert haben und sich Wachstum versprechen. Wird man diesem Anspruch nicht mehr gerecht, ist bald Schicht im Schacht. Derzeit hat man einen Abschwung von 0,40 Prozent und 2,80 Euro zu verkraften, wodurch die Aktie nur noch bei 698,40 Euro steht!

