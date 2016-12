Tesla freut sich über SCHÜTZENHILFE aus Japan!

Liebe Leser,

bereits im Oktober kündigten Panasonic und Tesla an, künftig zusammenarbeiten zu wollen, ohne dabei jedoch ins Detail zu gehen. Aktuell zeigt sich jetzt erstmals, wie die Kooperation der beiden Unternehmen künftig aussehen könnte. So investiert der japanische Elektronikkonzern rund 245 Millionen Euro in eine Solarfabrik von Tesla, die aktuell in Buffallo im US-Bundesstaat New York entsteht und im Sommer 2017 nach derzeitigen Plänen in Betrieb gehen soll. Innerhalb von zwei Jahren soll die Produktion ein Volumen von einem Gigawatt erreichen.

Tesla plant großes mit Solartechnik!

Die großen Anstrengungen im Bereich der Solartechnik kommen bei Tesla nicht von ungefähr. Das Unternehmen plant in der Zukunft fest mit der Sonnenenergie, um zum Beispiel Solardächer anzubieten. Außerdem sollen auch die eigenen Supercharger nach Möglichkeit auf Solartechnik umgerüstet werden und dabei, wenn es nach Tesla-Chef Elon Musk geht, einen Elektrowagen künftig in nur wenigen Minuten vollständig aufladen. Es wäre nicht die erste technische Innovation, die durch Tesla ihren Weg auf den Markt findet. Allerdings kann Tesla sich längst nicht mehr auf seinem Ruf als Pionier ausruhen, denn die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse