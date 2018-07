Tesla erwartet „enormes“ Wachstum im Solarbereich

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla (WKN:A1CX3T) war stets sehr optimistisch in Bezug auf das Energiegeschäft. Aber nur eine Seite des Energiegeschäfts – die Speicherung – hat sich bisher gut entwickelt. Das Solargeschäft von Tesla ist seit der Übernahme der SolarCity im November 2016 im Wesentlichen rückläufig. Im ersten Quartal 2018 beispielsweise hat sich der Einsatz von Solarstromanlagen von 150 Megawatt im ersten Quartal 2017 auf 76 MW nahezu halbiert.

Trotz Teslas schwachen Solarabsätzen in der letzten Zeit sagt das Management, dass das Energiegeschäft des Unternehmens auf Kurs ist. Tesla sagt, das Unternehmen bereite sich auf ein Umsatzplus vor.

Was ist der Grund für die Verzögerung?

Da Tesla vor kurzem den Platz in der Rangliste als Top-Solarinstallateur in den USA verloren hat, könnte eine oberflächliche Betrachtung des Solargeschäfts des Unternehmens einige Investoren zu dem Schluss veranlassen, dass die Ambitionen des Unternehmens für diese Sparte zurückgegangen sind. Darüber hinaus könnten sinkende Umsätze darauf hindeuten, dass die Nachfrage nach den Solarprodukten des Unternehmens leidet. Aber beides ist nicht der Fall.

„Niemand sollte das so sehen, als ob wir einen Schritt zurück im Solarbereich gemacht hätten“, sagte Teslas Chief Technology Officer J.B. Straubel diese Woche in einem Interview mit USA Today. „Eigentlich ist es das Gegenteil.“ Der CTO erklärte weiter, dass die Nachfrage unglaublich groß ist und dass das Unternehmen seine solare Produktionskapazität „aggressiv ausbaut“.

Tesla behauptet, dass die rückläufigen Solarumsätze auf die Bemühungen des Unternehmens zurückzuführen sind, margenstärkere Umsätze zu erzielen, und auf die kurzfristige Fokussierung auf den Ausbau der Model-3-Produktion.

“Anstatt das Wachstum jedes MWs zu jedem Preis zu priorisieren, setzen wir selektiv Projekte ein, die eine höhere Marge haben und Cash im Voraus generieren“, erklärte Tesla im Aktionärsbrief im ersten Quartal 2017. „Dies wird die Cash-Generierung der Geschäftseinheit verbessern“, so das Management.

Tesla hat genau das getan, laut dem Aktionärsbrief des Unternehmens aus dem ersten Quartal 2018: „Die Systemumsätze aus Bargeld und Krediten (im Gegensatz zu Mietverträgen) machten 66 % der Projekte in Wohngebieten im Quartal aus, gegenüber 31 % im ersten Quartal 2017 und 9 % im ersten Quartal 2016.“ Infolgedessen, so der Brief, sei das Solargeschäft von Tesla erfolgreich Cashflow-positiv geworden:

Aufgrund höherer Vorabverkäufe, geringerer Konzentration auf weniger profitable kommerzielle Projekte und der Konsolidierung unserer Vertriebskanäle verzeichnete unser Solargeschäft im Jahr 2017 einen leicht positiven Cashflow. Wir erwarten, dass der Cashflow aus dem Solargeschäft im ersten Halbjahr 2018 auf diesem Niveau bleibt und sich danach deutlich verbessert.



Für Teslas Solargeschäft ist es jetzt wichtiger denn je, Cashflow für das Unternehmen zu produzieren, da Tesla aufgrund der Produktionserhöhung des Model 3 viel Geld braucht. Tesla sieht sich einer selbst verursachten Liquiditätskrise gegenüber, da das Unternehmen versucht, den Investoren zu beweisen, dass es die Produktionserhöhung des Model 3 überleben kann, ohne im Jahr 2018 neues Kapital aufbringen zu müssen.

Da sich die Produktion des Model 3 jedoch bei einer Rate von über 5.000 Einheiten pro Woche stabilisiert, geht das Unternehmen davon aus, profitabel zu werden und sich anschließend stärker auf andere Geschäftsfelder zu konzentrieren.

Wachstum ist in Sicht

Nachdem Tesla vor kurzem die angestrebte Produktionsrate von 5.000 Einheiten pro Woche erreicht hat und nun bis Ende August eine Rate von 6.000 Einheiten pro Woche anstrebt, wird das Unternehmen wahrscheinlich bald damit beginnen, mehr Ressourcen in den Ausbau seines Solargeschäfts zu investieren. Daher wird das Wachstum im Solarbereich für die nächsten ein bis zwei Quartale „schwach sein, bevor unsere überarbeitete Verkaufsstrategie ihre volle Wirkung zeigt“, prognostiziert Tesla.

Darüber hinaus möchte Tesla sicherstellen, dass das Unternehmen in Bezug auf die Qualität und Kundenzufriedenheit liefert, bevor es die Produktion und Lieferung seines Solardachs in Gang setzt.

„Wir arbeiten daran, das Produktdesign und den Herstellungsprozess [des Solardaches] zu verbessern, um das Kundenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Herstellungskosten zu senken und ein hohes Qualitätsniveau zu erreichen“, sagte Tesla im ersten Quartal.



Tesla kann daher nur noch wenige Quartale von einem starken Anstieg der Produktion und des Absatzes entfernt sein. Straubel ist besonders optimistisch. „Wir machen uns keine Sorgen“, sagte er zu USA Today. „Das Wachstum wird enorm sein.“

