Tesla: In diesem Jahr wird es ernst!

aus Sicht des Elektroautopioniers Tesla stehen entscheidende Wochen und Monate vor der Tür. Nach der geglückten aber keineswegs unumstrittenen Übernahme der Solarstromfirma Solar City muss diese ins Konzerngeschehen integriert werden. Interessant wird es auch sein, wie es mit dem Bau der eigenen Batteriefabrik weitergehen wird. Zuletzt hieß es, dass die Kosten höher ausfallen dürften als ursprünglich kalkuliert. In der in Nevada angesiedelten „Gigafactory“ sollen zukünftig Lithium-Ionen-Akkus entwickelt werden, die Schlüsseltechnologie beim Bau von Elektrofahrzeugen.

Kann der Zeitplan eingehalten werden?

Mit den Batterien soll dann vor allem das Tesla 3-Modell ausgestattet werden, das Ende dieses Jahres auf den Markt kommen soll. Mit diesem Modell will Tesla den Massenmarkt erobern, denn bislang kommen die Elektrowagen aus dem Hause Tesla wie die Modelle X und S vornehmlich für gut betuchte Kunden infrage. Man darf also gespannt sein, ob der Zeitplan eingehalten werden kann. Manche Experten befürchten, dass der Markteintritt womöglich erst nächstes Jahr gelingt. Nach den Plänen von Konzernchef Elon Musk soll die Produktionszahl 2018 bereits eine halbe Mio. E-Fahrzeuge umfassen. Damit dies gelingt, müssten aber wirklich alle Rädchen ineinander greifen. In der Vergangenheit konnten die hohen Erwartungen oftmals nicht erfüllt werden.

Positive Impulse

Die Aktie konnte zuletzt aus ihrer Seitwärtsformation ausbrechen und einen Aufwärtstrend einleiten. Seit Anfang Dezember legte das Papier um knapp 23 Prozent zu. Im Zuge dessen konnte auch die wichtige 200-Tage-Linie nach oben durchkreuzt werden.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

