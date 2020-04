Tesla: In diesem Jahr noch vierstellig?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Während sich die gesamte globale Autobranche mehr oder weniger von Tag zu Tag zittert, hebt derzeit der E-Pionier Tesla geradezu ab. Nun schon sieben Tage in Folge konnte die Aktie Gewinne verbuchen und kostete gestern erstmals seit Anfang März (also vor dem Corona-Crash) wieder über 700 Dollar. Das wirft natürlich zwei Fragen auf: Warum ist der Titel so stark und wie ...



