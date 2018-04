Tesla: Das darf doch alles nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Flut an Negativ-Schlagzeilen reißt einfach nicht ab: Nachdem die Website „Reveal“ kürzlich unter Berufung auf Mitarbeiterangaben über schwerwiegende Verletzungen in der Tesla-Fabrik in Fremont (USA, Kalifornien) berichtet hatte, schaltet sich nun auch die kalifornische Behörde für Arbeitssicherheit ein.

Zur Einordnung: Das zur US-Medienorganisation „Center for Investigative Reporting“ gehörende Online-Portal hatte dem E-Autobauer vorgeworfen, Verletzungen in der Unfallstatistik vorsätzlich unterschlagen zu haben. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.