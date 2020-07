Tesla: damit hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Eigentlich hat nach dem grandiosen Anstieg der Tesla-Aktie zum Wochenbeginn jeder damit gerechnet, dass es weiter bergauf geht und die Aktie an ihre alten Tage anknüpfen kann. Zeitweise hatte die Aktie ja bereits die 1.400 Euro überschritten und musste nun ein langes Tal durchleben. Auch die Schlagzeilen-Situation sprach eigentlich für ein Hoch der Gefühle. Aber dem ist nicht so!

Tesla plagt sich also weiter mit einem enormen Wertverlust herum und muss um seinen Kurs bangen. Nachdem es gestern von 1.200 Euro hoch auf 1.300 Euro ging, sind nun wieder die Verluste gekommen. Aber wie kommt das? Mit den Ankündigungen zur Giga-Factory in Brandenburg hatte man auf dem Aktienmarkt eigentlich für Furore gesorgt. Die Anleger interessiert das aber nicht.

Die Zuversicht von gestern scheint also schon wieder verflogen. Die Aktie sackt daraufhin auf nur noch 1.292,20 Euro ab und macht einen Satz von 19,20 Euro nach unten. Gegenüber dem Vortageswert verlieren die Anteilsscheine des Elektroautobauers also schon wieder 1,46 Prozent, was bei so hohen Aktienkursen dennoch einen großen Verlust bedeutet. Können die Anleger bald beruhigt werden?

