Tesla: Ein cleverer Schachzug!

Liebe Leser,

die Tesla-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen nicht gerade von ihrer besten Seite präsentiert. Nach einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation ging es für das Papier Ende Oktober erst einmal deutlich gen Süden. Geschuldet war dies sicherlich auch dem schwachen Produktionsstart beim Model 3, mit dem Tesla den Massenmarkt zu erobern gedenkt.

Doch wie das Unternehmen in einer Pressemeldung bekannt gab, wurden im dritten Quartal gerade einmal 260 Fahrzeuge vom Model 3 produziert. Zwar ist bekanntlich aller Anfang schwer, doch einen solchen Stotterstart hatte der Elektroautobauer sicherlich nicht auf dem Zettel. Denn immerhin sollen im kommenden Jahr früheren Angaben zufolge bereits 500.000 Wagen vom Band rollen und im Jahr 2020 die Millionen-Marke geknackt werden. Na dann, frohes Schaffen!

Ein Boden scheint vorerst gefunden

Immerhin konnte die Aktie den Absturz nach Verlusten von rund 20 Prozent im Bereich der 250-Euro-Marke stoppen. Seitdem ist das Papier in eine seitlich verlaufende Konsolidierungsphase übergegangen. Und was machen Tesla und Mastermind Elon Musk, wenn es bei einem Hoffnungsträger noch nicht rundläuft? Einfach einen weiteren potenziellen Verkaufsschlager feierlich präsentieren. Mitte November wurde der sogenannte „Semi-Truck“ vorgestellt, ein elektrobetriebener Lkw, der auf eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern kommen soll. Der Produktionsstart ist für 2019 geplant, aber mit Wunsch (Ziel) und Wirklichkeit ist das ja bei Tesla bekanntlich so eine Sache.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.