Tesla: Mit blauem Auge davongekommen? Der Wochenüberblick

in der letzten Woche holte Tesla die Vergangenheit ein. Der tödliche Unfall unter Einsatz des Autopiloten, der den Autohersteller im vergangenen Jahr erschütterte, war nochmals Thema. Die wichtigsten Nachrichten im Überblick:

Der Hintergrund: Letztes Jahr hatte ein Verkehrsunfall für großes Aufsehen gesorgt, bei dem ein US-amerikanischer Fahrer eines Tesla-Modells ums Leben kam, der sich zu sehr auf die Autopilot-Funktion des Fahrzeugs verlassen hatte. Dieser Unglücksfall entwickelte sich nicht nur für Tesla selbst, sondern auch für die gesamte Entwicklung des „autonomen Fahrens“ zunächst als herber Rückschlag.

Ohne Konsequenzen: Nun wurde allerdings klar, dass Tesla keine ernsthaften Konsequenzen befürchten muss. Denn in der letzten Woche hat die US-amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ihre Ermittlungen in der Sache eingestellt.

Neue Autopilot-Generation: Laut Tesla-Chef Elon Musk hat bereits das erste Autopilot-System das Unfallrisiko um 40 % verringert. Seit Herbst verbaut der Hersteller in seinen Fahrzeugen die zweite Generation dieses Systems. Laut Tesla soll das Unfallrisiko dadurch um 90 % sinken.

Ob sich diese ehrgeizigen Ansprüche in der Praxis bestätigen lassen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

