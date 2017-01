Tesla bekommt zunehmend Konkurrenz!

Lieber Leser,

das Geschäft mit Elektromobilität ist im vollen Gange. Allen voran positioniert sich Tesla als Pionier in diesem Sektor. Deutsche Autobauer wie BMW, Daimler und Volkswagen haben das Nachsehen. Bis jetzt zumindest. Sie wollen zurückschlagen und es mit dem amerikanischen Pionier aufnehmen. Sie planen nun eine Allianz. Im engeren Sinne geht es erst einmal vorrangig um die Ladestationen. Hier ist Tesla immer noch Marktführer. Doch die drei großen deutschen Autobauer werden zusammen mit Ford in diesem Jahr 400 neue Ladestationen in Europa aufbauen. Besondere Stationen mit einer Leistung von 350 Watt werden angestrebt. Mit dieser Leistung beträgt die Akkuladezeit nur etwa 10 Minuten. Die zurzeit schnellste Ladestation hat Tesla im Angebot. Bei einer Leistung von weniger als 300 Watt benötigen sie eine halbe Stunde um einen Akku vollends aufzuladen.

Stromkonzerne wollen helfen

Dass dieser Markt wohl noch in den Kinderschuhen steckt wird wohl den meisten bekannt sein. Dennoch möchten sich viele hiesige Energiekonzerne an der Infrastruktur für Ladestationen beteiligen. Trotz der geringen Gewinnerwartungen und des vergleichsweise hohen Risikos. Ihnen geht es vorranging vermutlich nur darum ihr Image aufzubessern. Bisher gibt es wohl auch bereits Gespräche mit deutschen Energieunternehmen. Auch E.ON und Innogy betreiben eigenen Stationen. Eine Kooperation mit den Autobauern ist hier von unschätzbaren Vorteil.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse