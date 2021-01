Tesla beantragt FCC-Zulassung für neuen Radarsensor!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) strebt die Genehmigung der U.S. Federal Communications Commission für einen neuen Radarsensor an.

Was passiert ist

Teslas FCC-Antrag enthält einen Testbericht vom 5. Januar 2021 für den Fahrzeug-Millimeterwellen-Radarsensor im 60-GHz-Band (60-64 GHz), über den Electrek am Mittwoch zuerst berichtete.

Das zu testende Gerät misst 67 mm (L) X 48 mm (B) X 11 mm (H) und wiegt etwa 0,1 kg.

