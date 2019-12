Tesla: Zwei neue Allzeithochs zum Jahresausklang!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Auch die letzten beiden Handelstage im Dezember endeten bei der Tesla-Aktie mit neuen Allzeithochs. Am zweiten Weihnachtstag ließen die Bullen den Wert in der Spitze bis auf 433,48 US-Dollar ansteigen und am Freitag konnte das Allzeithoch noch einmal auf 435,31 US-Dollar verbessert werden.

Auch am Montag könnte es noch einmal ein neues Hoch geben, wenn es den Käufern gelingt, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung