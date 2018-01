Tesla: Zurück zu alter Stärke?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Tesla konnte zuletzt nicht mehr vollständig überzeugen. Allerdings ist der Aktie zum Auftakt in die neue Woche eine starke Vorstellung gelungen, bei der eine wichtige Unterstützung verteidigt werden konnte. Dies legt die Möglichkeit nahe, dass sich der Wert nun wieder nach oben schieben könne. Damit würde sich erneut ein Kurspotenzial in Höhe von mehr als 15 % eröffnen, so die Meinung von charttechnischen Spezialisten. Konkret: Die Aktie konnte die Kursuntergrenze von 260 Euro verteidigen und um mehr als 5 % zulegen. Im leichten Abwärtstrend, der sich charttechnisch zuletzt abgezeichnet hatte, ist dies ein positives Signal. Nach unten hin scheint der Wert nun besser geschützt zu sein als zuvor. Zudem eröffnen sich auf dem Weg nach oben nun auch wieder gute Chancen. Nach dem heutigen Kursaufschlag klopft die Aktie bereits wieder an den runden 280 Euro an. Dabei wird es erst darüber wirklich spannend. Denn zwischen 280 und 300 Euro finden sich keine größeren Widerstände. Oberhalb von 300 Euro könnten sogar 323,95 Euro, das 6-Monats-Hoch vom 18. September 2017, wieder schnell ins Visier geraten.

Aus wirtschaftlicher Sicht gab es keine neuen, nennenswerten Nachrichten, die kursbewegend wären.

Technische Analysten: Aktie ein Verkauf, aber…

Aus technischer Sicht allerdings verläuft die Aktie noch immer im Baisse-Modus. Alle Trendsignale sind rot eingefärbt. Der GD200 verläuft bei 288,01 Euro und rückt damit wieder deutlich näher. Bis dahin liegt aber noch ein Verkaufssignal vor!

