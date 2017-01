Tesla: Ziel DRASTISCH verfehlt

Liebe Leser,

der Pionier für Elektroautos konnte seine eigenen Erwartungen nicht erfüllen. Das Absatzziel für 2016 wurde massiv verfehlt. 76.230 Autos brachte das Unternehmen im vergangenen Jahr an den Mann. Tesla wollte aber mehr. Auch das vierte Quartal lief bedeutend schlechter als noch im Vorjahr. Bekommt die Aktie nach dem starken Dezember nun mächtig Druck?

Die Erwartungen waren groß!

2015 vertrieb Tesla insgesamt 50.580 Fahrzeuge. Das Management peilte Größeres an. 80.000-90.000 Fahrzeuge sollten es in 2016 werden. Daraus wurde nichts. Die angepeilten Ziele waren wohl zu ambitioniert. Das US Unternehmen rund um Elon Musk sucht nun nach Lösungen um den Verkauf zukünftig wieder anzukurbeln. Schließlich ist die Nachfrage nach Elektromobiltiät sehr hoch.

Aktie: starker Dezember – was jetzt?

Unterdessen ging es für die Aktie nach Handelsschluss bergab. Minus zwei Prozent fiel der Kurs. Wie sich das Papier in der laufenden Woche entwickelt wird sich zeigen. Zuletzt konnte es jedoch stark überzeugen. Nach einem erneuten Test der 180 Dollar Marke Anfang Dezember ging es mit dem Aktienkurs nur bergauf. Zeitweise betrug das Plus über 24 Prozent. Kurstreiber waren vermutlich die Spekulationen auf positive Absatzzahlen. Dass diese nicht erfüllt worden lässt nichts Gutes ahnen.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse