Tesla: Nach den Zahlen unter Druck!

Die neuen Zahlen von Tesla (Geschäftszahlen zum ersten Quartal) sind am Donnerstag an der Nasdaq keineswegs gut angekommen, die Aktie geriet deutlich unter Druck. Denn das Ziel, vom Model 3 bis zum Ende des Quartals 2.500 Stück pro Tag zu produzieren, wurde nicht erreicht. Laut Tesla lag die Produktion beim Model 3 im April drei Wochen in Folge bei mehr als ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.